У Путина заявили, что заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной

Россия заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной. Это будто бы зависит от готовности Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.

Напомним, что ранее советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко выразил мнение, что Путина могут вынудить сесть за стол переговоров по войне в Украине. Решающим фактором может стать вытеснение России из нефтегазового рынка в мире. Он отметил, что перед тем, как Россию принудят к переговорам, оккупанты будут пытаться одержать хотя бы одну победу в войне с Украиной.

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7 марта прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Переговоры продолжались почти четыре часа. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Глава российской делегации Владимир Мединский на переговорах заявил, что ожидания РФ от переговоров "не оправдались" и "говорить о чем-то положительном пока рано".