Укроборонпром срочно ищет специалистов

За тринадцать суток "Укроборонпром" передал ВВТ больше, чем за последние 6 месяцев. Предприятия концерна работают сверхурочно и в несколько смен и будут делать это в дальнейшем для обеспечения ВС Украины вооружением и военной техникой.