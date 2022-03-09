Российские военнопленные: Когда мы вернемся домой – восстанем против Путина и его власти
Об этом они заявили в Киеве во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Один из пленных, Владимир Рассказов, обратился к главнокомандующему в РФ, то есть Путину, чтобы он перестал влиять на Украину своим террористическим актом.
"Когда мы вернемся, мы восстанем против него", – заявил он.
"Когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина... То, что он сделал с украинским народом", - сказал другой пленный, Александр Яковчук.
Также один из пленных обратился к остальным военным, гражданам РФ с призывом бросать оружие, покидать дислокации, потому что здесь мирное население, не желающее войны.
К слову, многие из этих военнопленных - бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России. Бригада приняла участие в захвате Крыма в 2014 году и оккупации отдельных районов Луганской области, а также в преступной операции в Сирии.