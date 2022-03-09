Авиаудар неуправляемой бомбой по Чернигову может быть расценен как военное преступление, - Amnesty International. КАРТА

Авиаудар неуправляемой бомбой по Чернигову может быть расценен как военное преступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении на сайте международной правозащитной организации Amnesty International.

Также смотрите: Раненые в Харькове во время российских обстрелов дети. ФОТОрепортаж 18+

Речь идет об авиаударе, произошедшем 3 марта в 12:15. Тогда погибли 47 мирных жителей.

Как сообщается, несколько бомб были сброшены между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой.

Были использованы авиабомбы ФАБ-500, весом 500 кг.

Обзорная карта показывает области повреждений, подтвержденных фотографиями и видео из открытых источников в результате ударов 3 марта 2022 года в Чернигове. Важная гражданская инфраструктура также показана в непосредственной близости от районов подтвержденного ущерба. Очереди были замечены в двух продовольственных магазинах в непосредственной близости на спутниковых снимках от 28 февраля (не показаны).

"Это было безжалостное, невыборочное нападение на людей, когда они занимались повседневными делами в своих домах, на улицах и в магазинах", - заявила Джоанна Маринер, директор Amnesty International по кризисному реагированию.