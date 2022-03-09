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Российская пропаганда запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине, - СБУ

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Российская пропаганда запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине, - СБУ
Враг запускает фейки о якобы еврейских погромах на Житомирщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Очередной фейк от российской пропаганды: на зарубежных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев на Житомирщине. Мол, местное население устраивает погромы. Это – откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей", - отметили в СБУ.

Также добавляется, что российские фейки уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных веб-сайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", – заявил он.

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Топ комментарии

  • Fidel Desperado
    Пишу з Бердичева: почти всё правда! Щас доедим мацу с салом и пойдём убивать кацапов! Наш ребе нам патроны продаёт!
  • Maxim Ak-Murza
    Ой, а шо случилось с "притеснениями русских" в Украине? Как жеж так - этот фейк должен был быть не про еврейские, а про "русские погромы". Как жеж так вышло, шо те, которых вы хотели "защищать" в Украине, аж бегом побежали записываться в Тероборону, и сейчас вместе с ЗСУ жарят "защитников русскоязычных" как свиней?
  • экзорцист
    Прості хрестоматійні росіяни.
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