У нас 48 часов для налаживания энергоснабжения на ЧАЭС, – и.о. директора атомной станции Сейда

Все объекты Чернобыльской атомной электростанции обесточены, поскольку произошло аварийное отключение последней линии электропередачи, ведущей к объекту. Включены аварийные дизельные генераторы для электроснабжения систем, важных для безопасности, но их работы хватит всего на 48 часов. Столько времени у "Укрэнерго" для устранения повреждения высоковольтной линии электроснабжения, ведущей к ЧАЭС.

Об этом свидетельствует записка и. о. генерального директора ГП "Чернобыльская атомная электростанция" Валерия Сейды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Это также подтверждают в "Энергоатоме" и Государственной инспекции ядерного регулирования.

В докладной записке Сейда отметил, что топлива дизельного генератора хватит на 48 часов, после чего контроль над ядерными объектами будет потерян, и сообщил, что необходимо обеспечить зеленые коридоры для восстановления электроснабжения.

В "Укрэнерго" журналистам сообщили, что уже пытались осуществлять выезд в зону отчуждения для устранения повреждения первых двух высоковольтных линий, однако из-за постоянных обстрелов и запугивания со стороны российских военных не смогли провести ремонт.

"9.03.2022. В 11:22 произошло аварийное отключение ВЛ-750 Киевская-ЧАЭС (единственный источник). Все объекты ЧАЭС обесточены, включены аварийные дизельные генераторы для электроснабжения только систем, важных для безопасности. Дизельного топлива хватит только на 48 часов. После этого контроль за ядерноопасными объектами будет полностью потерян. По информации от диспетчерского центра причиной обесточивания является - прорыв линии электропередачи, место прорыва пока неизвестно. Для восстановления электроснабжения необходимо срочно (!) предоставить коридоры для ремонтных бригад", – говорится в записке Сейды.

Также читайте: Из-за действий оккупантов ЧАЭС и Славутич обесточены, - Укрэнерго

В "Укрэнерго" журналистам Радио Свобода сообщили, что первый выезд для обнаружения повреждения высоковольтных линий специалисты совершили еще 4 марта. "Установили все и ехали, чтобы вернуться с оборудованием, и отремонтировать. На блокпосту оккупанты устроили запугивание, угрозы, открыли автоматную очередь над головами нашей ремонтной бригады и сказали, что если они вернутся, то их расстреляют. Больше нас не пускают", – сообщила глава департамента коммуникаций и международного сотрудничества "Укрэнерго" Мария Цатурян.

В настоящее время "Укрэнерго" просит об организации зеленого коридора. "Насколько я знаю, там сейчас идут обстрелы. Мы постоянно находимся в переговорах. Это критически важно, чтобы оккупанты предоставили доступ к сетям и возможность починить линии", - говорит Цатурян.

В зоне Чернобыльской АЭС расположено несколько хранилищ отработанного ядерного топлива, а также объект "Укрытие" – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, построенное после взрыва 4-го реактора.



В "Энергоатоме" сообщили, что в хранилище находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, нуждающихся в постоянном охлаждении.

"Оно возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы", – сообщили в "Энергоатоме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧАЭС обесточена. Варварская война РФ угрожает всей Европе, - Кулеба





"Другой важный объект - это НБК (новый безопасный конфаймент), возведенный над укрытием разрушенного в результате аварии 4-го энергоблока. Он нуждается в принудительной вентиляции и поддержании в нем давления ниже атмосферного для предотвращения выхода радиоактивных веществ за его пределы. Для этого нужна работа специальных вентиляторов, а они, в свою очередь, должны иметь электрическое питание. Второе – это система пожаротушения, которая также нуждается в наличии электрического питания", – сообщил бывший президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.



"К сожалению, следует констатировать, что от МАГАТЭ, помимо общих озабоченных заявлений, действенной помощи в этих вопросах не наблюдается. Сейчас, насколько я знаю, специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности выполняют срочные расчеты на предмет определения запаса времени на возобновление энергоснабжения площадки ЧАЭС", – добавил Недашковский.