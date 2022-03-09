Россия признала, что отправляет срочников в Украину и что их взяли в плен. ВИДЕО
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В Минобороны РФ наконец-то признали, что солдат-срочников отправляют на войну в Украину.
Об этом впервые открыто заявил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции (войны. – Ред.) на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", – уверяет Конашенков. .
Кроме того, он отметил, что ряд военнослужащих, в том числе срочной службы, были захвачены в плен.
"В настоящее время принимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению пленных военнослужащих", - сообщил Конашенков.