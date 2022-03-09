МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС: Без "критического влияния" на безопасность

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что не видит критического влияния на безопасность после обесточивания всех объектов Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Украина сообщила МАГАТЭ об утрате электроэнергии на Чернобыльской АЭС. Рафаэль Гросси (председатель МАГАТЭ – ред.) говорит, что такое развитие событий нарушает ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного электроснабжения", – сообщило МАГАТЭ в твиттере 9 марта.

При этом в агентстве добавили, что в этой ситуации не видят "критического влияния на безопасность".

"МАГАТЭ сообщает, что тепловая нагрузка бассейна для хранения отработанного топлива и объема охлаждающей воды на Чернобыльской атомной электростанции достаточна для эффективного отвода тепла без потребности в электроснабжении", – говорится в сообщении.

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