Новости

МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС: Без "критического влияния" на безопасность

9 35127
МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС: Без "критического влияния" на безопасность
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что не видит критического влияния на безопасность после обесточивания всех объектов Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Украина сообщила МАГАТЭ об утрате электроэнергии на Чернобыльской АЭС. Рафаэль Гросси (председатель МАГАТЭ – ред.) говорит, что такое развитие событий нарушает ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного электроснабжения", – сообщило МАГАТЭ в твиттере 9 марта.

При этом в агентстве добавили, что в этой ситуации не видят "критического влияния на безопасность".

"МАГАТЭ сообщает, что тепловая нагрузка бассейна для хранения отработанного топлива и объема охлаждающей воды на Чернобыльской атомной электростанции достаточна для эффективного отвода тепла без потребности в электроснабжении", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас 48 часов для налаживания энергоснабжения на ЧАЭС, – и.о. директора атомной станции Сейда

Топ комментарии

  • Планшет Студента
    Ще одна абсолютно нікчемна організація.
  • Small Jerboa
    МАГАТЕ хоче сказать, що ми 30+ років робили "дурну справу" по ліквідації наслідків?
    Воно типа "і само все охололо би"?
  • xander 9cf28439
    Очевидно, что и в этой шараге сидят ********** консервы.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости