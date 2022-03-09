Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российская военная авиация сбросила бомбы на детскую больницу в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Мариупольского городского совета.

"Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.

Место падения одной из авиабомб, которые российские войска сбросили на детскую больницу в Мариуполе.



























