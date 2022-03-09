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Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Российская военная авиация сбросила бомбы на детскую больницу в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Мариупольского городского совета.

"Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.

Место падения одной из авиабомб, которые российские войска сбросили на детскую больницу в Мариуполе.

Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 01
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 02
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 03
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 04
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 05
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 06
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 07
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 08
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 09
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 10
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 11

Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 12

Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 13
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 14
Оккупанты сбросили авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе 15

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Горіти у пеклі москалі.
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    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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    Слава нації
    Смерть москалям.
  • вставай
    Будьте ви прокляті, нелюди.
  • клаус хаус
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