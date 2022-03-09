Названы лауреаты Шевченковской премии 2022. СПИСОК
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента.
На основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко президент постановил присудить Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году:
Екатерине Горностай, режиссеру – за полнометражный игровой фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ";
Джорджу Грабовичу (Грабовичу Григорию Юлиевичу), литературоведу, гражданину Соединенных Штатов Америки – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм";
Тамаре Дуде (Тамара Горіха Зерня), писательнице – за роман "Доця";
Никите Кадану (Никите Кадану), художнику – за персональную выставку "Камень бьет камень";
Николаю Рябчуку, писателю – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";
Тиберию Сильваши, художнику – за инсталляцию "Крылья";
Тамаре Труновой, режисеру-постановщику, Наталье Ворожбит, автору пьесы, Юрию Ларионову, художнику-сценографу, Андрею Искаенко и Валерии Ходос, актерам – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
В этом году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 397 тысяч гривен каждая.