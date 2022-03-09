Российские оккупанты сорвали эвакуацию гражданских лиц из Бучи и Гостомеля, - Бучанский горсовет
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Российские оккупанты сорвали эвакуацию гражданских граждан из Бучи и Гостомеля, 50 автобусов остаются заблокированными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского городского совета.
"Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", - говорится в сообщении.
При этом в горсовете проинформировали, что из Ворзеля эвакуация продолжается: водители совершили уже второй спасательный круг и перевозят жителей в Киев.