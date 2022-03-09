Кабмин ввел контроль цен на ряд позиций хлеба, круп, муки, растительного масла, яиц, мяса, овощей, лекарств и горючего
Согласно постановлению Кабинета министров №223 от 6 марта, опубликованному на сайте правительства, в этом списке также свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное и сахар кристаллический, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Интерфакс-Украина.
Помимо того будет осуществляться контроль розничных цен капусты белокочанной, лука репчатого, свеклы, моркови, картофеля, этанола (раствор 96%), отечественных нестероидных противовоспалительных и антибактериальных лекарств, бензина А-95, дизтоплива и сжиженного газа.
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль 7 марта заявил, что правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны. По его словам, в частности, правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием.