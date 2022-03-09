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Пропагандисты телеканала Минобороны России "Звезда" запретили военному говорить о потерях войск РФ: "Я не хочу это слышать!". ВИДЕО

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Пропагандисты телеканала Минобороны России "Звезда" запретили военному говорить о ликвидированных в Украине российских оккупантах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу чтобы мы встали и почтили память наших ребят молчанием!" - сказал российский военный.

"Не-не-не-не! Я не хочу это слышать!!! Стойте! Хватит!" - заставил его умолкнуть кремлевский пропагандист.

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"Это уже даже не Джордж Орвелл. Это Россия образца 2022 года. Режим Путина, как он есть ... Напомним, что по состоянию на утро, 9 марта, общие боевые потери российских оккупантов ориентировочно составили более 12 000 человек личного состава. Если у вас еще есть знакомые и родственники в России – пришлите им это видео. Пусть будущие военнослужащие РФ знают, что их ждет", - говорится в описании видео.

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Топ комментарии

  • Квантовий Механік
  • Игорь Билык
    *** военный офицер ты или нет? Хоть и москаль. Дал бы тому ****** ведущему в пятак и все дела, вас офицеров уже всякое гнилье с говном мешает. Давайте воюйте за них.
  • РуZZких на бутылку
    А почему Путлер должен их жалеть? Население рабы. За что их уважать? Срочники подписали контракт на 60,000 рублей. За что их уважать? Они по факту наёмники. Где вы видели, чтобы заказчик убийства переживал за киллера? Ну жгут их в танках и что? Кому какое дело... Им заплатили, они подписали контракт и вошли в Украину. Будь там хоть 50,000 сгоревших трупов - Путлеру насрать на них, он им заплатил.
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