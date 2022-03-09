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Вопрос о передаче Украине боевых самолетов следует принимать на уровне НАТО, - Моравецкий

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Вопрос о передаче Украине боевых самолетов следует принимать на уровне НАТО, - Моравецкий
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине боевые самолеты советского производства, но при условии, что соответствующее решение одобрят все члены НАТО.

"Польша не является участником боевых действий, как и НАТО... Такое серьезное решение (о передаче самолетов. – Ред.) следует принимать на уровне НАТО, причем – единогласно", – приводит слова премьера Associated Press, передает Цензор.НЕТ ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Моравецкий отметил, что обсуждение этого вопроса по странам Североатлантического альянса продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После войны Украина получит свой "план Маршалла", - премьер Польши Моравецкий

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Топ комментарии

  • Ярослав Скрипник
    Я вже й сам думаю, що нахрєн це НАТО. Вони бачать як тріщить рашкіна армія, а все ссуться під себе... Ви вже і так багато чого передали! Чого очкувати?!
  • PREDATOR PREDATOR
    А НАТО по любому здується.
  • Welle
    Мабуть коли раша нападе на НАТО, то ті днів 5-10 будуть тільки радитись щодо плану оборони
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