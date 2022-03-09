"Зеленого коридора" из Изюма фактически не было. Россия цинично обманула! Под обстрелами удалось эвакуировать 250 человек, - вице-мэр Мацокин
Об этом сообщил заместитель городского главы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эвакуировали примерно 250 жителей Изюма. Сегодня били из всего что только можно, как взбесились. Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы теробороны – реальные герои", - отметил Мацокин.
Он подчеркнул, что вопреки обещаниям российской стороны, "зеленого коридора" не было.
"Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир. Людей просто делают заложниками. Эвакуированные уже в Славянске", - написал Мацокин.
Ранее 9 марта вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о согласованных с РФ маршрутах эвакуации мирного населения из ряда населенных пунктов, в частности из Изюма в Лозовую, а также договоренности о прекращении огня с 9:00 до 21:00 в среду.