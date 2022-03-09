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Депутат Генического горсовета склонял жителей покориться оккупантам, - прокуратура

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Депутат Генического горсовета склонял жителей покориться оккупантам, - прокуратура
Депутат Генического горсовета оказался сторонником российской "гуманитарки" – прокуратура открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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"Пока мирное население оккупированного региона выходит на митинги в поддержку Украины и бойкотирует ввезенную российскую "гуманитарку", депутат публично подыгрывает вражеской пропаганде. Он через сеть Facebook склоняет жителей Херсонской области к повиновению и содействию войскам РФ".

Херсонская областная прокуратура приступила к уголовному производству в отношении депутата Генического городского совета по факту публичного призыва к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины).

Имя депутата правоохранители не называют.

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Прокуроры Херсонщины продолжают фиксировать преступления с целью привлечения виновных к ответственности.

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  • Буратино
    Олександр Пінаєв
  • Планшет Студента
    Його ім'я- Іуда.
  • буков
    Ну можна мовчати, а не агітувати.
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