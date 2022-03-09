Влияние войны по секторам экономики неравномерно, больше всего пострадала сфера услуг, - НБУ

Быстро переориентировались пищевая и текстильная промышленность, машиностроение, производство строительных материалов и другие.

Как передает Цензор.НЕТ, глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал ZN.UA о том, как повлияла война на экономику Украины и какие секторы экономики больше всего пострадали.

"Сейчас мы сфокусированы, в первую очередь, на постоянной поддержке бесперебойного функционирования финансовой системы. НБУ, финансовые учреждения, другие госорганы ежедневно прилагаем для этого максимум усилий. И могу сказать, что нам это удается.

К сожалению, в условиях войны происходит много вещей, на которые мы не можем ни повлиять, ни даже с достаточно высокой вероятностью учесть. Это касается, в частности, ВВП. В настоящее время боевыми действиями и массированными артобстрелами охвачены территории более 10 областей, а также частично город Киев. Итого на эти области и город Киев приходилось более половины ВВП. Естественно, некие компании на этих территориях продолжают работать, но почти всем пришлось приостановить свою работу. Нарушенные взаимосвязи между регионами, значительный ущерб нанесенный инфраструктуре, пострадали многие. Все это будет иметь долгосрочные последствия. Точный прогноз по ВВП можно будет сделать только после завершения боевых действий.

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Могу сказать, что течение войны по секторам неравномерно. Больше всего пострадал сектор услуг. В то же время, некоторые секторы переориентировали производство в условиях военного положения на производство продукции для нужд защиты страны. Среди них – пищевая и текстильная промышленности, машиностроение, производство строительных материалов. Это в определенной степени может уменьшить влияние войны на экономику", - подытожил глава НБУ.

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