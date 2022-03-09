После войны Украина получит свой "план Маршалла", - премьер Польши Моравецкий

После завершения войны суверенной Украине будет предоставлена обширная программа финансовой помощи - что-то типа "плана Маршалла для Украины".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной с канцлером Австрии пресс-конференции в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина воюет сегодня за европейские ценности, за толерантность, свободу и демократию. И это значит также, что мы поддерживаем стремление Украины вступить в ЕС. Это основополагающая надежда Украины. Но надо понимать, что есть определенный процесс. В то же время мы должны сегодня дать надежду на то, что будет новый "план Маршалла для Украины", для суверенной Украины после войны, которая должна как можно скорее закончиться", - заявил Моравецкий.

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Он подчеркнул, что суверенной Украине должна быть уже сейчас дана надежда на скорое восстановление после войны. "Мы демонстрируем Украине, что это восстановление после войны не только должно быть, но и будет возможным. Огромный "второй план Маршалла", - заявил польский премьер.

По его словам, понимание на этот счет есть среди стран-членов ЕС, а также Великобритании и Норвегии, США и Канады.

Как сообщал Укринформ, лидеры Конгресса США достигли двухпартийного согласия о предоставлении Украине и европейским союзникам $13,6 млрд помощи.

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