Никаких переговоров с вооруженными оккупантами не вели, - власти Каховки
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Каховского городского совета.
"Сегодня утром 9 марта в помещение горисполкома зашла группа вооруженных российских военных. Пробыли около 20 минут. Это не были переговоры. Принято решение: жизнедеятельность города не должна останавливаться. Безопасность граждан – это наш главный приоритет. Каховка – это Украина!", - говорится в сообщении.
Горсовет подчеркивает, что в городе развеваются государственные флаги. Коммунальные предприятия работают. Предприниматели могут продолжать свою деятельность.
"Мы продолжаем работать ради города, ради громады и ее жителей. Напоминаем, что в городе действует комендантский час с 22.00 до 06.00. Не подвергайте себя опасности, не выходите из дома, берегите себя!", - подчеркнули в горсовете.