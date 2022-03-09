Никаких переговоров с вооруженными оккупантами не вели, - власти Каховки

Каховские городские власти не вступали в переговоры с вооруженными оккупантами, которые сегодня прибыли в горисполком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Каховского городского совета.

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"Сегодня утром 9 марта в помещение горисполкома зашла группа вооруженных российских военных. Пробыли около 20 минут. Это не были переговоры. Принято решение: жизнедеятельность города не должна останавливаться. Безопасность граждан – это наш главный приоритет. Каховка – это Украина!", - говорится в сообщении.

Горсовет подчеркивает, что в городе развеваются государственные флаги. Коммунальные предприятия работают. Предприниматели могут продолжать свою деятельность.

"Мы продолжаем работать ради города, ради громады и ее жителей. Напоминаем, что в городе действует комендантский час с 22.00 до 06.00. Не подвергайте себя опасности, не выходите из дома, берегите себя!", - подчеркнули в горсовете.

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