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За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей

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За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что за время блокады города российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Андрющенко в фейсбуке.

"Ситуация за ночь - обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе "Порт-Сити". Кроме того, оккупанты начали активно использовать авиабомбардировки. Цель на полное уничтожение города оккупантам уже не скрывается", - сообщил советник мэра Мариуполя.

"Гуманитарный караван. Идет согласование маршрута и ожидаем подтверждения режима тишины. Хотя бы условного. То же и по ситуации с первой волной эвакуации из города", - добавил он.

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"Так сегодня хоронят убитых российскими оккупантами гражданских горожан в Мариуполе. Братские могилы".

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За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 05
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За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 07
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 08
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За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 12
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 13
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 14
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 15
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 16
За время блокады Мариуполя российскими оккупантами погибли около 1 300 мирных жителей 17

Мариуполь 10 марта.

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  • Планшет Студента
    Рашка має бути знищена як держава разом із нацією-Z.
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    Нет слов. Просто убивать, заблудяшек там точно нет звонить отправлять
  • Планшет Студента
    Як і Харкову за кричалку "путін-*****". Карлик злопам'ятний.
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