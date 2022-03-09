17 человек пострадали в результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе, - Кириленко

В результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе пострадали 17 человек.

Об этом глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам пока, слава Богу, и я надеюсь, что такая цифра и останется, это ноль подтвержденных детишек. По жертвам цифра пока также остается на нуле", - отметил Кириленко.

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Как сообщалось, 9 марта российская военная авиация сбросила бомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе.