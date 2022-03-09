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17 человек пострадали в результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе, - Кириленко

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17 человек пострадали в результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе, - Кириленко
В результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе пострадали 17 человек.

Об этом глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам пока, слава Богу, и я надеюсь, что такая цифра и останется, это ноль подтвержденных детишек. По жертвам цифра пока также остается на нуле", - отметил Кириленко.

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Как сообщалось, 9 марта российская военная авиация сбросила бомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

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Топ комментарии

  • olele




    катастрофізація, самонакрут та мемы@inmemeswetrust1· 1 ч

    Я хочу, щоб після перемоги кожного росіянина завели у кінотеатр, вставили розширювачі для повік - і змусили дивитися відео з війни стільки, скільки ця війна продовжувалася.
    Без води і їжі.
  • Яр Холодний
    Краще не бог, а лопата! Та ****, яка бомбила Подусівку в Чернігові, отримала по голові "не відходячи від каси" (тобто - прямо на місці приземлення) Телефонували хлопці з ЗСУ - якщо не встигли на місце приземлення першими, то знаходять трупи! ПРавильно писали "Талібан хреститься буде"!
  • Яр Холодний
    В США колись була подібна пропозиція - в ніч перед стратою серійних вбивць пропонували поміщать в камеру на стінах якої демонструвать фото їх жертв - до смерті і посмертні Не підтримали - сказали що надто жорстоко
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