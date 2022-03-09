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Из-за обстрела оккупантов под Ирпенем мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак

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Семья вместе с двумя собаками пыталась эвакуироваться, однако попала под минометный обстрел россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.

6 марта в селе Романовка под Ирпенем в Киевской области от снарядов оккупантов погибла главный бухгалтер компании SE Ranking Татьяна Перебийнис и двое ее детей – 9-летняя Алиса и 18-летний Никита.

Семья вместе с двумя собаками пыталась эвакуироваться, однако попала под минометный обстрел россиян. Дети погибли на месте. Их мать скончалась в больнице, сообщил отец семьи Сергей Перебийнис.

В тот день оккупанты убили около 8 человек.

Из-за обстрела оккупантов под Ирпенем мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак 01

Татьяна и ее муж Сергей были переселенцами из Донецка. Они жили в Ирпене с двумя детьми и собаками.

За три дня до трагедии мужчина написал, что покинул родной город Донецк в 2014 году, а теперь война пришла в его новый дом – в маленький городок под Киевом.

"Российские оккупанты настаивают на уничтожении города с помощью самолетов. Они разрушают наши дома. Люди умирают", - написал он.

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2 марта российские захватчики начали бомбить жилые кварталы и разрушили многоэтажку в Ирпене. Часть людей на следующий день из города увезли. Но семья не могла покинуть город раньше из-за больной бабушки.

Покинуть Ирпень семья отважилась 6 марта. В тот день Сергей был далеко от дома. Женщина с детьми и собакой пешком пришли в поселок Романовка, где их ждали эвакуационные автобусы. Но семья до транспорта так и не дошла.

Антон Сененко, занимавшийся эвакуацией людей, рассказывает, как погибла семья Перебийносов:

"Тоненький ручеек людей, который с самого утра пешком вытекал из разбомбленного Ирпеня, переходил по тропинкам под разбитым мостом, собирался в толпы, к которым подгоняли большие желтые автобусы, ехавшие на Киев.

А потом россияне начали бить минометами. Прямо по гражданским, искавшим спасения. Так семья в полном составе и погибла.

Они уже почти дошли, уже были на нашей стороне, вероятно радовались спасению, но не сложилось".

Свидетелем трагедии стал мэр Ирпеня Александр Маркушин:

"У нас была эвакуация автобусами из Ирпеня через Романовку. Российские захватчики начали обстреливать мирных жителей. На моих глазах погибла семья. Два ребенка и два взрослых".

Вместе с Перебийносами погиб мужчина, которого первоначально приняли за отца детей.

"Сергей зная, что в Романовке кто-то погиб, писал в чате нашего ОСББ, цепляясь за призрачную надежду получить хоть какую-то информацию, что с его семьей все в порядке. Звонил по телефону жене и детям. Но телефоны не отвечали", - вспоминает сосед семьи Перебейносов.

Впоследствии отец семьи написал в Facebook:

"Таня не справилась. За что мне все это? Что дальше? Я еду, ждите. Я должен увидеть вас в последний раз. Простите меня, я не прикрыл вас".

Из-за обстрела оккупантов под Ирпенем мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак 02

Татьяна, Алиса и Никита

"Друзья, в Романовке под Ирпенем погибли мои дети. Рядом с телами стояла зеленая переноска с собаками. Судя по видео, они живы. Возможно, кто спас. Если есть очевидцы или информация - напишите", - призвал Сергей. После того, как Сергей Перебийнис узнал о гибели семьи, он обратился в Facebook к свидетелям с просьбой спасти собак Беню и Кешу, которые на момент обстрела были в переносках и, возможно, выжили.

Оказалось, что одна из собачек Кеша таки выжила. Его получил фотограф Максим Дондюк.

Из-за обстрела оккупантов под Ирпенем мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак 03

Врачи боролись за жизнь животного, однако спасти собачку не удалось.

"К сожалению, мой добрый друг полетел сейчас к ним (к погибшей семье, – ред.). Мы с вами нашли его, он ждал меня. Но, к сожалению, я не заглянул в его глаза. 11 лет эмоций ты даровал нам. Была надежда, что хоть кто-то останется. Но ушли все", – написал Сергей.

Вторую собачку Беню так и не нашли.

Из-за обстрела оккупантов под Ирпенем мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак 04

В настоящее время страница Татьяны в Facebook закрыта. Осталась только фотография профиля с маленьким украинским флажком на аватарке.

Из-за обстрела оккупантов под Ирпенем мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак 05

Под постами Сергея, его соседей и коллег сотни комментариев, в которых люди проклинают оккупантов из-за смерти мирных людей. Сергей Перебийнис, как и многие украинцы, призывал НАТО и западные страны закрыть небо над Украиной.

"Я знаю Сергея лично, когда увидела его пост, была раздавлена. Выть хочется", – пишет о трагедии бывшая коллега Перебийноса Дарья Виленевская.

Топ комментарии

  • olele
    і перш за все це навідник...

    Wacther Guuruᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ༝·

    8 ч



    Пишут, что один из самых мерзких пропагандонов Кремля Шурик Коц сообщил, что он в Киевской области.
    Тому, кто поймает это животное и доставит тушку на Троещину, выставлюсь Glenfiddich 21 Years Old.

    Сафари началось. Максимальный репост.

  • Don Bessam dc0e2bc1
    всё тварям кремлёвским вернётся стократно...
  • Янковенко Владислав
    России больше нет. Есть страна Z.
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