Из-за обстрела оккупантов под Ирпенем мужчина в один день потерял детей, жену и двух собак

Семья вместе с двумя собаками пыталась эвакуироваться, однако попала под минометный обстрел россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда.

6 марта в селе Романовка под Ирпенем в Киевской области от снарядов оккупантов погибла главный бухгалтер компании SE Ranking Татьяна Перебийнис и двое ее детей – 9-летняя Алиса и 18-летний Никита.

Семья вместе с двумя собаками пыталась эвакуироваться, однако попала под минометный обстрел россиян. Дети погибли на месте. Их мать скончалась в больнице, сообщил отец семьи Сергей Перебийнис.

В тот день оккупанты убили около 8 человек.

Татьяна и ее муж Сергей были переселенцами из Донецка. Они жили в Ирпене с двумя детьми и собаками.

За три дня до трагедии мужчина написал, что покинул родной город Донецк в 2014 году, а теперь война пришла в его новый дом – в маленький городок под Киевом.

"Российские оккупанты настаивают на уничтожении города с помощью самолетов. Они разрушают наши дома. Люди умирают", - написал он.

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2 марта российские захватчики начали бомбить жилые кварталы и разрушили многоэтажку в Ирпене. Часть людей на следующий день из города увезли. Но семья не могла покинуть город раньше из-за больной бабушки.

Покинуть Ирпень семья отважилась 6 марта. В тот день Сергей был далеко от дома. Женщина с детьми и собакой пешком пришли в поселок Романовка, где их ждали эвакуационные автобусы. Но семья до транспорта так и не дошла.

Антон Сененко, занимавшийся эвакуацией людей, рассказывает, как погибла семья Перебийносов:

"Тоненький ручеек людей, который с самого утра пешком вытекал из разбомбленного Ирпеня, переходил по тропинкам под разбитым мостом, собирался в толпы, к которым подгоняли большие желтые автобусы, ехавшие на Киев.

А потом россияне начали бить минометами. Прямо по гражданским, искавшим спасения. Так семья в полном составе и погибла.

Они уже почти дошли, уже были на нашей стороне, вероятно радовались спасению, но не сложилось".

Свидетелем трагедии стал мэр Ирпеня Александр Маркушин:

"У нас была эвакуация автобусами из Ирпеня через Романовку. Российские захватчики начали обстреливать мирных жителей. На моих глазах погибла семья. Два ребенка и два взрослых".

Вместе с Перебийносами погиб мужчина, которого первоначально приняли за отца детей.

"Сергей зная, что в Романовке кто-то погиб, писал в чате нашего ОСББ, цепляясь за призрачную надежду получить хоть какую-то информацию, что с его семьей все в порядке. Звонил по телефону жене и детям. Но телефоны не отвечали", - вспоминает сосед семьи Перебейносов.

Впоследствии отец семьи написал в Facebook:

"Таня не справилась. За что мне все это? Что дальше? Я еду, ждите. Я должен увидеть вас в последний раз. Простите меня, я не прикрыл вас".

Татьяна, Алиса и Никита

"Друзья, в Романовке под Ирпенем погибли мои дети. Рядом с телами стояла зеленая переноска с собаками. Судя по видео, они живы. Возможно, кто спас. Если есть очевидцы или информация - напишите", - призвал Сергей. После того, как Сергей Перебийнис узнал о гибели семьи, он обратился в Facebook к свидетелям с просьбой спасти собак Беню и Кешу, которые на момент обстрела были в переносках и, возможно, выжили.

Оказалось, что одна из собачек Кеша таки выжила. Его получил фотограф Максим Дондюк.

Врачи боролись за жизнь животного, однако спасти собачку не удалось.

"К сожалению, мой добрый друг полетел сейчас к ним (к погибшей семье, – ред.). Мы с вами нашли его, он ждал меня. Но, к сожалению, я не заглянул в его глаза. 11 лет эмоций ты даровал нам. Была надежда, что хоть кто-то останется. Но ушли все", – написал Сергей.

Вторую собачку Беню так и не нашли.

В настоящее время страница Татьяны в Facebook закрыта. Осталась только фотография профиля с маленьким украинским флажком на аватарке.

Под постами Сергея, его соседей и коллег сотни комментариев, в которых люди проклинают оккупантов из-за смерти мирных людей. Сергей Перебийнис, как и многие украинцы, призывал НАТО и западные страны закрыть небо над Украиной.

"Я знаю Сергея лично, когда увидела его пост, была раздавлена. Выть хочется", – пишет о трагедии бывшая коллега Перебийноса Дарья Виленевская.