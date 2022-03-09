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Резников призвал украинцев уничтожать системы РЭБ и РЭР оккупантов. ИНФОГРАФИКА

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Министр обороны Алексей Резников призвал граждан оказывать тотальное сопротивление и уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра в фейсбуке.

"Тысячи наших граждан уже сопротивляются на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Поставка российским оккупационным войскам топлива, боеприпасов уже существенно усложнена. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить много жизней.

Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов", – написал Резников.

Резников призвал украинцев уничтожать системы РЭБ и РЭР оккупантов 01

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"Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР", - подчеркнул глава Минобороны.

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Хорошо говорить, когда нет ни оружия, ничего... Могли бы до войны издать закон, разрешающий свободное владение оружием вплоть до полуавтоматического. А так с голыми руками и с поясом шахида разве что идти на эти ребы(
  • Олексій Панкратов
    Дрючками? Він розуміє що ці машини не самотні у полі стоять, що їх охороняють люди з автоматами?

    ***** що за заклики. Це ***** не міністр оборони а якийсь дурник. Йди та ***** знищуй. Я тобі свою біту навіть дам.
  • Gyro
    Нехай люди для початку стануть скидати коодинати цих об*єктів у відповідні чат-боти...
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