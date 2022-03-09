Резников призвал украинцев уничтожать системы РЭБ и РЭР оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Министр обороны Алексей Резников призвал граждан оказывать тотальное сопротивление и уничтожать системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра в фейсбуке.

"Тысячи наших граждан уже сопротивляются на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад – огромный! Поставка российским оккупационным войскам топлива, боеприпасов уже существенно усложнена. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить много жизней.

Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Следует уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов", – написал Резников.

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"Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задачи для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР", - подчеркнул глава Минобороны.