Украина готова обсуждать нейтральный статус, но только после вывода российских войск, - ОП
Об этом 8 марта в эфире немецкого телеканала ARD заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, подобные переговоры могут состояться только после прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины.
Жовква отметил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности, чтобы "такая ситуация больше никогда не повторилась".
Замглавы ОПУ призвал ФРГ ужесточить санкции против РФ: ввести эмбарго на российские газ и нефть, а также заморозить все счета РФ в немецких банках. Также, по мнению Жовквы, от международной платежной системы SWIFT должны быть отсоединены все российские банки.
В то же время заместитель главы ОПУ уверен, что Россия, которая вторглась в Украину 24 марта, терпит неудачу, поскольку "слишком велико сопротивление украинцев". Украина "не будет взята", - резюмировал Жовква.