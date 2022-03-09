Украина готова обсуждать нейтральный статус, но только после вывода российских войск, - ОП

Украина готова обсуждать с Россией нейтральный статус, но при определенных условиях.

Об этом 8 марта в эфире немецкого телеканала ARD заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подобные переговоры могут состояться только после прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины.

Жовква отметил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности, чтобы "такая ситуация больше никогда не повторилась".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия за две недели вторжения не смогла взять ни одного города Донбасса, - глава ОГА Кириленко. ВИДЕО

Замглавы ОПУ призвал ФРГ ужесточить санкции против РФ: ввести эмбарго на российские газ и нефть, а также заморозить все счета РФ в немецких банках. Также, по мнению Жовквы, от международной платежной системы SWIFT должны быть отсоединены все российские банки.

В то же время заместитель главы ОПУ уверен, что Россия, которая вторглась в Украину 24 марта, терпит неудачу, поскольку "слишком велико сопротивление украинцев". Украина "не будет взята", - резюмировал Жовква.

Также читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18.00 09.03.2022