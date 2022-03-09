Новости • Агрессия России против Украины, Война

Украина готова обсуждать нейтральный статус, но только после вывода российских войск, - ОП

36 763218
Украина готова обсуждать нейтральный статус, но только после вывода российских войск, - ОП
Украина готова обсуждать с Россией нейтральный статус, но при определенных условиях.

Об этом 8 марта в эфире немецкого телеканала ARD заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подобные переговоры могут состояться только после прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины.

Жовква отметил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности, чтобы "такая ситуация больше никогда не повторилась".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия за две недели вторжения не смогла взять ни одного города Донбасса, - глава ОГА Кириленко. ВИДЕО

Замглавы ОПУ призвал ФРГ ужесточить санкции против РФ: ввести эмбарго на российские газ и нефть, а также заморозить все счета РФ в немецких банках. Также, по мнению Жовквы, от международной платежной системы SWIFT должны быть отсоединены все российские банки.

В то же время заместитель главы ОПУ уверен, что Россия, которая вторглась в Украину 24 марта, терпит неудачу, поскольку "слишком велико сопротивление украинцев". Украина "не будет взята", - резюмировал Жовква.

Также читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18.00 09.03.2022

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Andy S 89bd7d80
    То есть к нам зашли, убили тысячи людей, нанесли ущерба на миллиарды долларов, и теперь мы готовы подписать документ о том, что никогда не вступим ни в один оборонный союз? Я все правильно понял?
  • Teodor Wild e2cffec9
    Який в срку нейтралитет? Вже проходили, досить!
  • wed emantsal
    ОПа як завжди, про-кацапська. А чому не пропонуєте обговорити нейтральний і без"ядерний статус кацапстану?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости