СБУ запустила новый сервис – бот для фиксации военных преступлений российских оккупантов
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Служба безопасности Украины запустила новый сервис – бот для фиксации всех преступлений российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Россия обязательно ответит за нападение на Украину! Так как каждый день приносит новые доказательства Гаагскому трибуналу. Для сбора данных Служба безопасности Украины запустила новый сервис – официальный бот:
Просим каждого, у кого есть подтверждения военных преступлений армии РФ, сообщить о них. Уже сегодня Международный уголовный суд в Гааге приступил к расследованию дела войны РФ против Украины. Захватчики должны ответить за все, что они делают на нашей земле!