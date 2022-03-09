СБУ запустила новый сервис – бот для фиксации военных преступлений российских оккупантов

Служба безопасности Украины запустила новый сервис – бот для фиксации всех преступлений российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Россия обязательно ответит за нападение на Украину! Так как каждый день приносит новые доказательства Гаагскому трибуналу. Для сбора данных Служба безопасности Украины запустила новый сервис – официальный бот:

http://t.me/russian_war_tribunal_bot

Просим каждого, у кого есть подтверждения военных преступлений армии РФ, сообщить о них. Уже сегодня Международный уголовный суд в Гааге приступил к расследованию дела войны РФ против Украины. Захватчики должны ответить за все, что они делают на нашей земле!

Также читайте: Уже четыре европейские страны начали расследование военных преступлений РФ в Украине, - Венедиктова