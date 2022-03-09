Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18.00 09.03.2022
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Группировка сил обороны продолжает проводить оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.
На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.
На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.
В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.
Город Чернигов держит устойчивую оборону.
Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.
Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг приносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.
Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается.
В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.
По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.
Доверяем только проверенным источникам информации! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!", - говорится в сообщении.