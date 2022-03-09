Военнопленные РФ рассказали, что убивать мирное население приказали еще 24 февраля

Трое военнопленных РФ, сдавшиеся в плен бойцам формирований территориальной обороны в Николаевской области, рассказали на брифинге в Одессе о том, как оказались на территории Украины и о злодеяниях захватчиков на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я понимаю, что мы пришли сюда (в Украину. - Ред.) как захватчики. Признаю свою вину полностью", - отметил взятый в плен Роман Радионов, являющийся уроженцем Свердловской области.

По его словам, сначала перед ним и его сослуживцами не ставили задачи уничтожать инфраструктуру, но со временем убивали и мирное население, и уничтожали здания. Такой приказ был получен 24 февраля, когда военная колонна прибыла в Херсонскую область.

Он добавил, что "полностью осуждает военные действия России в Украине", "не поддерживает президента (Путина. - Ред.), отдавшего ужасный приказ армии (о военных действиях. - Ред.). На этой войне уже пало много и русских солдат , и украинских граждан. Надеюсь, что все это скоро будет прекращено".

Как рассказал москвич Иван Темный, служивший разведчиком-гранатометчиком в бригаде отдельной береговой охраны, его подразделение перешло границу с Украиной 24 февраля.

"И нам сообщили, что мы выдвигаемся в направлении Новой Каховки. Некоторые из нас, в том числе я, хотели отказаться (двигаться дальше – ред.). Сестра моего отца живет в Украине... Я знал, какая здесь обстановка, знал, что здесь люди не нуждаются в нашей помощи, что мы здесь будем как захватчики, как просто пришедшие на чужую землю враги", - сообщил Темный.

Второй военнопленный Иван Головцов – уроженец Архангельской области, служивший начальником автослужбы в 34-й горной бригаде – уточнил, что его подразделение было направлено из Крыма на территорию Херсонской области 27 февраля.

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