Путин допустил четыре большие ошибки в Украине, - Пайфер
Так прокомментировал ситуацию бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кремль допустил много просчетов. В первую очередь, он существенно недооценил масштаб и интенсивность сопротивления в Украине", - отметил экспосол во время онлайн-включения, организованного в среду Американско-украинским деловым советом (USUBC).
В этом контексте Пайфер напомнил, что большинство западных экспертов отмечали, что украинцы будут оказывать мощное, решительное и смелое сопротивление. Так что сейчас удивляет тот факт, что в Москве не учли эти предупреждения в своих планах.
"Второй промах Кремля заключается в реальной переоценке российских военных возможностей", – отметил эксперт. И это, по его словам, привело к серьезным проблемам уже во время проведения операций.
Третьим просчетом, по словам Пайфера, стала неожиданная для РФ мощная и объединенная реакция со стороны Запада. Это касается и объединения НАТО, и реальной военной помощи Украине со стороны, по меньшей мере, двух десятков стран Альянса, и невиданных ранее санкций. "Думаю, россияне не рассчитывали, что их банки начнут отключать от SWIFT или санкции будут введены против центробанка россии", – отметил Пайфер.
В доказательство этому экспосол привел факты, что путин серьезно укреплял валютные резервы на протяжении последнего десятилетия. Центробанк имел более $600 миллиардов, и теперь большая часть этих средств, размещенных в западных финансовых институтах, заблокирована. Россия рассчитывала также на свои золотовалютные резервы, но Запад сейчас готовит санкции и против российского золота.
Вдобавок к экономическому коллапсу, охватывающему сейчас россию, кремль допустил еще один просчет – он не предусмотрел масштабных потерь среди своих военных. И как бы ни хотел режим скрыть неоправданные жертвы, негативная реакция общества начинает проявляться уже сейчас.
Пайфер допустил, что эти промахи глава кремля мог совершить из-за того, что его ближнее окружение предоставляло ему "очень узкую" информацию и боялось говорить правду перед тем, как путин принял решение о наступлении. Кроме того, экспосол обратил внимание, что глава кремля очень изменился за последнее время.
"Я думаю, что нынешний Владимир Путин – это не тот Путин, который был десять или пятнадцать лет назад", – отметил Пайфер. Он объяснил, что ранее кремлевский лидер тщательно рассчитывал свои шаги, сопоставлял цену и риски перед тем, как принять решение, и если он шел на риск, это было управляемым процессом. Сейчас же, по словам Пайфера, Путин превратился в эмоционально зависимого и злостного предводителя, с проявлениями паранойи, связанной с личной безопасностью.