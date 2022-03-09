Войска РФ сбрасывают авиабомбы на Житомир. ВИДЕО
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Российские оккупационные войска сбрасывают авиабомбы на Житомир.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Це вже неможливо коментувати. За це треба безжалісно знищувати цю націю-Z.
Бляха, ще не підвезли стінгери?! На такій висоті тільки і пуляти.. Ну поставте периметр із стінгерів по 2-3 людини із трубою в руках у кожного. І шансів повернутись із вильоту вже суттєво менше
Уроди. І небо чисте... І стінгера немає....