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Войска РФ сбрасывают авиабомбы на Житомир. ВИДЕО

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Российские оккупационные войска сбрасывают авиабомбы на Житомир.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Саша ТРОЯ
    Це вже неможливо коментувати. За це треба безжалісно знищувати цю націю-Z.
  • Ярослав Скрипник
    Бляха, ще не підвезли стінгери?! На такій висоті тільки і пуляти.. Ну поставте периметр із стінгерів по 2-3 людини із трубою в руках у кожного. І шансів повернутись із вильоту вже суттєво менше
  • Юрий Новак
    Уроди. І небо чисте... І стінгера немає....
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