Большинство военных Беларуси не готовы к участию в войне против Украины на стороне РФ, - Генштаб ВСУ
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По данным разведки, военнослужащие белорусских вооруженных сил не желают участвовать в войне против Украины на стороне РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины", - говорится в сообщении.