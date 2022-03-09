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Большинство военных Беларуси не готовы к участию в войне против Украины на стороне РФ, - Генштаб ВСУ

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Большинство военных Беларуси не готовы к участию в войне против Украины на стороне РФ, - Генштаб ВСУ
По данным разведки, военнослужащие белорусских вооруженных сил не желают участвовать в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • olele
    Nick Dmytriiev@NDmytriiev·2 ч

    🍁 Что-то Лукашенко притих - а как дысал, как дысал....

    🔥 Кстати, белорусский рубль за 10 дней упал на 50%.
    Не на того поставил, усатый таракан, не на того - теперь вместе с кремлёвским уродом на дно.
  • НБ
    Родіна скаже "надо" і підуть... Треба ж з ****** розраховуватися за "іх счастлівое дєтство", "картопляне поле", "крєвєточно-хамонний бізнес і постачання нафти на Мозирський НПЗ.
  • Ksenia VB
    Вони можуть здатись і не робити біди.
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