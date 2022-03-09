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Российские оккупанты продвигаются очень медленно, потому что все украинское общество сопротивляется, - Данилов

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Российские оккупанты продвигаются очень медленно, потому что все украинское общество сопротивляется, - Данилов
Войска РФ движутся по территории Украины очень-очень медленно. ВСУ, тероборона и обычные граждане бьют врага по всем направлениям.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Они двигаются очень-очень медленно, потому что бьем врага по всем направлениям. Отрабатывает Тероборона, отрабатывает ССО, отрабатывают филигранно военные. По всем направлениям там, где они желали продвинуться, сейчас продвигаются гораздо дольше. Потому что все общество оказывает сопротивление. того же дух нашего общества очень яростный и я не вижу никакой возможности, чтобы враг победил", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство РФ в отчаянии, они сменили тактику и уволили уже около 8 генералов, - Данилов

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Топ комментарии

  • ladyar
    Просуваються повільно, лягають відмінно.
  • govtva
    Еще неделя и после морозов можно начинать делать котлы для подуставших орков начисто отсекая их от коммуникаций и снабжения.
  • wittmann1980
    Надеюсь, возможность контратаковать и уничтожать оккупантов появится в ближайшем будущем.
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