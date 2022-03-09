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Джонсон отреагировал на авиаудар по детской больнице в Мариуполе

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Джонсон отреагировал на авиаудар по детской больнице в Мариуполе
Премьер-министр Британии Борис Джонсон резко осудил нанесенный российскими войсками авиаудар по детской больнице в Мариуполе, добавив, что Великобритания ищет способы помочь Украине защищаться от атак с воздуха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Twitter Джонсона.

"Мало что можно придумать более недостойного, чем выбирать целью уязвимых и беззащитных. Британия ищет варианты, как помочь Украине защищаться от атак с воздуха, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления", - заявил премьер.

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Как сообщалось, около 16:30 9 марта российские самолеты сбросили несколько мощных бомб на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.

Городские власти Мариуполя сообщают, что за все время осады погибли около 1300 гражданских граждан.

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Топ комментарии

  • Валера Крупа
    Как же сейчас не хватает Америке Рональда Рейгана,а старой доброй Англии Сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля или Маргарэт Тэтчер!
  • GoodWin
    решайте быстрее
  • Vlad_Len
    Британці чи не єдині, окрім українці) в Європі, у кого є величезні титанові яйця. Все інше в Європі - мотлох.
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