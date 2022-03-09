Джонсон отреагировал на авиаудар по детской больнице в Мариуполе
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон резко осудил нанесенный российскими войсками авиаудар по детской больнице в Мариуполе, добавив, что Великобритания ищет способы помочь Украине защищаться от атак с воздуха.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Twitter Джонсона.
"Мало что можно придумать более недостойного, чем выбирать целью уязвимых и беззащитных. Британия ищет варианты, как помочь Украине защищаться от атак с воздуха, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления", - заявил премьер.
Как сообщалось, около 16:30 9 марта российские самолеты сбросили несколько мощных бомб на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.
Городские власти Мариуполя сообщают, что за все время осады погибли около 1300 гражданских граждан.