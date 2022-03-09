ВСУ без потерь выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области, - Синегубов
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ВСУ выгнали российских оккупантов из Дергачей на Харьковщине и взяли под полный контроль территорию города.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.
Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля.
Наши украинские военные потерь не понесли", - говорится в сообщении.