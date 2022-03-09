Решение о предоставлении Украине членства в ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее наций, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лидеров стран Европейского Союза дать зеленый свет членству Украины в евросообществе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава МИД пишет в статье для Financial Times.

"То, что сегодня украинцы защищают – это не только наша земля, но и ценности, которые мы отстаиваем. Даже защищая видение Европы как целостной, свободной и мирной, мы отвергаем видение ее как поля битвы идеологий холодной войны, разделенных на разные сферы влияния ", – отметил он.

По словам Кулебы, за нынешние действия будущие поколения будут судить каждого политика, лидера и нацию, вот почему нужно искать большие и исторические решения.

"Решение предоставить Украине членство в ЕС может стать определяющей победой для Европы и для всех ее наций, для всех ее лидеров. После того, как они примут такое решение, все европейцы будут гордиться им — гордиться тем, что стоят на правильной стороне истории и делают моральный выбор на века", - добавил министр.

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