Госдеп США советует всем американцам покинуть Россию

Посольство США в России рекомендует американцам немедленно покинуть РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США 9 марта.

"Граждане США должны немедленно покинуть Россию, воспользовавшись одним из ограниченного числа все еще доступных коммерческих вариантов", - говорится в релизе.

В посольстве заявили, что ситуация на границе РФ "постоянно меняется" и уточнили: страница на сайте Госдепа с данным уведомлением будет ежедневно обновляться.

Рекомендации для граждан США, которые планируют покинуть РФ, выдали "учитывая неопределенность обстоятельств в этой стране после начала недавних военных действий России в Украине", говорится в сообщении Госдепа.

Посол США в РФ Джон Салливан сказал сегодня на брифинге, чтобы американцы уезжали "сейчас", пишет российское государственное агентство "РИА Новости". По словам Салливана, "российское правительство может закрыть посольство США в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только после прямых переговоров с Путиным мы сможем завершить эту войну, - Зеленский