В Тернопольской области рассматривают возобновление обучения
Решение будет принято при условии безопасной ситуации на территории Тернопольской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке Управления образования и науки Тернопольской ОГА.
Все учебные заведения на территории Тернопольской области находятся на каникулах. Это касается всех типов учебных заведений. Рассказывает начальник управления образования и науки Ольга Хома.
Каникулы продолжаются до 11 марта. После чего будет принято решение о возобновлении образовательного процесса или продлении каникулярного периода.
"Несколько дней назад поступило письмо от Министерства образования и науки Украины о возобновлении обучения в разных формах. По состоянию на сегодняшний день Тернопольская область рассматривает возобновление обучения в дистанционном формате. Однако, местные органы власти на местах не могут самостоятельно принимать решения. Такое решение будет принято военной облгосадминистрацией Так, будет издано распоряжение председателя военной облгосадминистрации, и, в соответствии с выданным распоряжением, начнется образовательный процесс. Решение будет принято при условии безопасной ситуации на территории Тернопольской области. по приказу Министерства образования и науки Украины, согласно подчинению", - говорит Ольга Хома.
Дети, прибывшие в область из городов, где ведутся активные боевые действия, также будут вовлечены в образовательный процесс.
Также, как добавляет Ольга Хома, было принято решение не проводить внешнее независимое оценивание. Вместе с тем такое решение должно быть утверждено Верховной Радой Украины.