Через 7-10 дней Россия может попытаться "заморозить" войну в Украине, - Грозев

Позиции российских оккупантов ослабевают, но РФ не хочет признавать поражение.

Об этом в интервью Олесе Бацман заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вскоре кровопролитие будет меньше и наступит "непонятный период – закончилась война или нет".

"Этот вопрос недели или может 10 дней. Позиции России ослабевают, они это понимают, но им будет выгоднее не называть эту войну законченной. Потому что они должны признаться, что она утрачена. Остановить на каком-нибудь "замороженном" этапе", - сказал он.

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