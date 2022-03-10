"Остановите кровопролитие", - Гутерриш после авиаудара по роддому в Мариуполе
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал немедленно остановить кровопролитие после нанесения российскими оккупантами авиаудара по роддому в Мариуполе.
Об этом Гутерриш сообщил в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодняшняя атака на больницу в Мариуполе (9 марта. – Ред.), где расположено родильное и детское отделение, ужасная. Гражданские платят самую высокую цену за войну, которая никоим образом их не касается. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Остановите кровопролитие сейчас", – подчеркнул Гутерриш.
Как сообщалось, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь было уничтожено роддом в центре города, а также больницу, детское отделение и отделение терапии.