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"Остановите кровопролитие", - Гутерриш после авиаудара по роддому в Мариуполе

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"Остановите кровопролитие", - Гутерриш после авиаудара по роддому в Мариуполе
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал немедленно остановить кровопролитие после нанесения российскими оккупантами авиаудара по роддому в Мариуполе.

Об этом Гутерриш сообщил в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодняшняя атака на больницу в Мариуполе (9 марта. – Ред.), где расположено родильное и детское отделение, ужасная. Гражданские платят самую высокую цену за войну, которая никоим образом их не касается. Это бессмысленное насилие должно прекратиться. Остановите кровопролитие сейчас", – подчеркнул Гутерриш.

Как сообщалось, 9 марта во время авианалета российской авиации на Мариуполь было уничтожено роддом в центре города, а также больницу, детское отделение и отделение терапии.

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Топ комментарии

  • krot_lub
    ООН точно імпотентна організація, взагалі нічого не може зробити. Тільки озаботитись, сильно озаботитись а тепер і закликати.
  • vadyan
    А до кого він звернувся???
    Сситься путлера назвати по імені? Гидота!
  • Pic Anna
    Позор для ООН. Очередной.

    Интересно, был ли хоть один конфликт или война, которую хоть как-то смогли разрулить в ООН? Какой вообще смысл в этой организации? она расчитана на цивилизованные страны, на правила... но туда входят животные типа РФ и Китая, например. Абсурд.
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