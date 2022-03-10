Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован - оперативная информация от Генштаба

Российские войска снизили темпы наступления, их личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ на 6 утра, сообщает Цензор.НЕТ.

На пятнадцатые сутки силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Защищают украинские города - Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.

Вместе с тем, ВСУ продолжают прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

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"На Северщине, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева. Группировка сил и средств обороны города Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи", - говорится в сообщении.

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

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В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи териториальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.