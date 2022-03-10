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Канада передаст Украине оружие и военное снаряжение на $50 млн

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Канада передаст Украине оружие и военное снаряжение на $50 млн
Министерство обороны Канады передаст украинскому военному ведомству оборудование и вооружение на 50 млн. долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что в ближайшее время Канада передаст Украине оружие и военное снаряжение на $50 млн. Среди прочего в распоряжение украинских военных поступят канадские камеры высокого разрешения, которые используются на военных беспилотниках, вертолетах и ​​т.д.

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Топ комментарии

  • Amber
    Щира подяка Канаді за допомогу , яка вкрай нам сьогодні потрібна 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊
  • Ksenia VB
    В нас повно своїх мільярдерів. Щось не чула про їхню допомогу. Лише Порошенко.
    А решта найбагатших ?
  • Nikita Panasenko
    50млн це кошт 1-2 винищувачів, але ми вдячні за все що дають...
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