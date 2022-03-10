США будут ежедневно поставлять Киеву больше оружия: мы очень поражены тем, как Украина все это использует, - Квин

США хотят помочь Украине любым возможным способом, но не хотят, чтобы все это расширилось, распространилось на НАТО и закончилось континентальной войной.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в инервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Она согласилась с оценкой, активная фаза войны в Украине может затянуться на недели и даже месяцы.

"Украина очень настойчиво борется и, я бы сказала, удивила Россию тем, как она упорно и эффективно воюет и борется с продвижением войск. И я думаю, что это может затянуться, конечно. Нет, в идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти. Но пока я не увидела, мы не увидели никакого движения в этом направлении", - заявила она.

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"Я читаю те же отчеты, что и все остальные, и действительно кажется, что у россиян есть некоторые проблемы. Честно говоря, я на это надеюсь. Я надеюсь, что это так, и я надеюсь, что их проблемы продолжатся. Кроме того, я надеюсь, что продолжится и очень эффективное использование Украиной имеющихся у нее оборонных вооружений, храбрость их войск, а также, кстати, храбрость сил территориальной обороны, которые также защищают украинские города. , и мы очень удивлены тем, как Украина все это использует", - добавила Квин.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее запросе на системы ПВО и самолеты. Часть проблемы состоит в том, что системы ПВО и самолеты, умеющие использовать украинцы – не американского производства, а с бывших советских времен. То есть США не могут напрямую поставлять эти вещи. Так что мы ведем активные переговоры с союзниками по НАТО, которые могли бы их поставить, что касается Польши, например, я знаю, что Польша была обеспокоена тем, чтобы США могли заполнить ее парк самолетов, у них тоже есть опасения относительно своей безопасности. Мы активно пытаемся помочь другим странам поставлять технику, в которой нуждается Украина, и которую украинцы научены использовать.Я очень надеюсь, что эти обсуждения смогут быстро продвигаться.Я понимаю так же, как и вы, что важно каждый день, и я знаю, что там , в Вашингтоне, они тоже это знают", - пояснила дипломат.

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"Мы действительно, с одной стороны, хотим помочь Украине любым возможным способом. С другой стороны, мы не хотим, чтобы все это расширилось, распространилось на НАТО и закончилось континентальной войной. Поэтому мы пытаемся сделать все, что в наших силах, в рамках не нагнетания или эскалации напряженности, а попытки ее деэскалации.И потому, когда иногда кажется, что мы нерешительны, я могу понять украинское разочарование по этому поводу.Мы все также хотим, чтобы Украина поняла, что это происходит не потому, что мы не хотим помогать Украине, а потому, что мы чувствуем, что эскалация ситуации в конечном итоге не поможет Украине, а лишь нанесет ущерб еще большему количеству стран региона, и Украина будет в эпицентре этого. если весь этот пожар разгорится. Поэтому мы стараемся избежать эскалации", – резюмировала она.