Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank: МИД обнародовал список компаний, не ушедших из России
Среди них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, Huinday, Miele, Michelin, Samsung.
"Каждый товар, который снабжает, производит или продает компания на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан", - отметили в МИД.
"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, соблюдающие стандарты и ценности экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, совершающей массовые военные преступления на территории другой страны", - отмечается в сообщении.
МИД Украины призывает указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ.