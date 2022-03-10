Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank: МИД обнародовал список компаний, не ушедших из России

Министерство иностранных дел Украины обнародовало список компаний, которые остаются работать в России.

Среди них Aushan, Metro, Bosch, Raiffeisen Bank, Pfizer, Cargill, Sanofi, Huinday, Miele, Michelin, Samsung.

"Каждый товар, который снабжает, производит или продает компания на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан", - отметили в МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 05:55 оккупанты цинично обстреляли Северодонецк. Кое-где люди не успели добежать до укрытия, - Гайдай. ФОТО

"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, соблюдающие стандарты и ценности экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, совершающей массовые военные преступления на территории другой страны", - отмечается в сообщении.

МИД Украины призывает указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ.