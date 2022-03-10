Эскадры РФ отошли от Одессы в Крым, высадки вражеского десанта пока не будет, - ОВА

Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что эскадры Черноморского флота России отошли от Одессы в оккупированный Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.

Об этом он сообщил в обращении в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Одессе и в регионе прошла спокойно, что подтверждает прочность и эффективность сдерживания Одесским оборонным районом всех враждебных намерений. Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и не намерены пока высаживать морской десант потому что знают, чем для них это закончится… Одесса никогда не сдавалась врагу – не сдастся и на этот раз. Потому что Одесса – это Украина, с Одессы начинается Украина", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Попали, с#ка!", - защитники Украины бьют по вражеским кораблям под Одессой. ВИДЕО

Братчук добавил, что в целом на южном направлении "врага сдерживают на позициях Херсон, Николаев, Кривой Рог. Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".