Шимкив объяснил, что происходит с лекарствами в Украине и почему возникла нехватка
Об этом написал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинский рынок лекарственных средств до начала войны имел всю необходимую номенклатуру и запасы. В декабре 2021 года весь канал дистрибуции был переполнен лекарственными средствами (такова уже есть коммерческая традиция), потребление лекарственных средств в аптеках в течение января и февраля было очень высоким, и запасы сетей активно пополнялись производителями", - отметил Шимкив.
Но когда началась война, произошли следующие вещи:
- Возникла потребность в препаратах интенсивной терапии для госпиталей (травмы, политравмы и т.п.) – сами эти потребности всех без исключения госпиталей закрывала Дарница с первых часов войны, почти все за свой счет. Сейчас Дарница и Юрия-Фарм/Yuria-Pharm закрывает эту потребность. Потребности в плазме крови, как мне известно, закрывает Biopharma.
- Закрылась часть аптек, потому что фармацевты и работники дистрибьюторов эвакуировались или боятся выходить на работу (нет охраны).
- Водители, развозившие товар или в ВСУ, или в ТРО или скрывшиеся, иногда с грузовиками.
- В аптеках возник ажиотаж со стороны волонтеров, которые скупают лекарства коробами для ТРО и ВСУ (которые затем ложатся на составы военных подразделений), ажиотаж со стороны пациентов – они скупают дополнительные запасы на "черный день". Это вызывает бешеный отток продукции из ограниченного количества аптек, быстрое пополнение которых не всегда возможно.
- Географически спрос на потребление еще больше сместился в Западную Украину в связи с переездом туда большого количества людей
- По отдельным лекарствам иностранного производства склады в Украине, к сожалению, оставались закрытыми, а их нужно принудительно открыть и начать передавать лекарства в Украине, а не везти их из Европы или США..
Шимкив отметил, что сейчас есть запас продукции на 2 месяца потребления всей Украины.
Шимкив призвал волонтеров искать готовых работать в аптеках и водителей, а производителей он призвал открыть склады.
"Нужны лекарства, которые имеют инновационное происхождение (закрытые патентами, ограниченный объем и т.д.), в частности в международной фарме, которая продолжает работать в России. Министерство здравоохранения Украины знает эти потребности и готово координировать", - отметил Шимкив.
"Тактическая медицина для военных. Есть желание купить еще CELOX, как Дарница (10000 мы уже купили) – пишите мне организуем. Там куча запросов четких и понятных: турникеты, жгуты, военные инструменты медика. И производителей этой продукции у нас в стране почти нет ", – добавил он.
Волонтеров он призвал не забирать все лекарства из аптек, а подумать о живущих рядом людях.