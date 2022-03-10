В бою за Украину погиб выпускник УКУ Тарас Гайдук

На войне против российского оккупанта в бою за Украину погиб Тарас Гайдук – выпускник магистерской программы по истории Украинского католического университета.

Об этом сообщается на странице университета в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогой наш друг, отныне ты уже не будешь с нами дискутировать о Платоне, Гераклите и Гегеле. Разве что с небес будешь созерцать наш аспирантский философский клуб. А без тебя он уже не будет таким, как раньше... Пустой стул всегда будет напоминать о нашем друге, отдавшем жизнь за Украину... Ты сделал для Родины самую большую жертву, а мы, кто здесь остаемся, должны идти дальше и продолжать твою борьбу... Невыразимая боль и сожаление... Спи спокойно, друг…", – написала на странице Тараса выпускница УКУ Мария Мартыненко-Гупало.

"Тарас Гайдук…. Мы познакомились в сентябре 2016-го на экзаменах в аспирантуру исторического факультета. Он мог стать талантливым ученым, но выбрал своей миссией защиту Отчизны. Улыбающийся, эрудированный, принципиальный…. Таким он навсегда останется в памяти. Покойся с миром, друг… Отомстим!", – пишет Константин Куцов.

Сообщество Украинского католического университета выражает искренние соболезнования супруге Тараса Марии и его семье.

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По предварительной информации, прощание с Героем состоится в пятницу, 11 марта в 13:00 на холме Славы во Львове.