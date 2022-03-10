Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 335 танков, 1105 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

личного состава более 12 000 человек,

танков ‒ 335 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,

артиллерийских систем – 123 ед,

РСЗО - 56 ед,

средства ПВО - 29 ед,

самолетов – 49 ед,

вертолетов - 81 ед,

автомобильной техники - 526 ед,

корабли / катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим!", - добавили в Генштабе.

Слава Украине!