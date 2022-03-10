Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 335 танков, 1105 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
личного состава более 12 000 человек,
танков ‒ 335 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,
артиллерийских систем – 123 ед,
РСЗО - 56 ед,
средства ПВО - 29 ед,
самолетов – 49 ед,
вертолетов - 81 ед,
автомобильной техники - 526 ед,
корабли / катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим!", - добавили в Генштабе.
Слава Украине!