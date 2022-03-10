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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 335 танков, 1105 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 335 танков, 1105 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

личного состава более 12 000 человек,

танков ‒ 335 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,

артиллерийских систем – 123 ед,

РСЗО - 56 ед,

средства ПВО - 29 ед,

самолетов – 49 ед,

вертолетов - 81 ед,

автомобильной техники - 526 ед,

корабли / катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим!", - добавили в Генштабе.

Слава Украине!

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    конечно я не великий стратег, но мне кажется, что одной из приоритетных задач нашей обороны должно быть тотальное уничтожение авиации противника, новые самолеты при отсутствии запчастей и технологий строить долго и дорого, а уничтожается эта дурная машина при наличии соответствующей техники быстро и навсегда... я думаю, что зарубежным разработчикам тоже интересно было бы, как работает их техника против мокшанской авиации...
  • Serg Sergeev
    Это говно не стоит ни одной жизни наших украинцев.....
    Это реально удобрения.
  • Ісідора
    Хлопчики старайтеся більше,особливо по першому пункту.Слава Україні
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