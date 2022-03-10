Стефанчук просит НАТО и МАГАТЭ сделать зону запрета доступа возле ЧАЭС, иначе катастрофа угрожает миру

Россия создает реальную опасность глобальной ядерной катастрофы атаками на ядерные объекты Украины.

Об этом у себя на странице в Facebook написал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что для устранения угрозы ядерной катастрофы направил обращение в МАГАТЭ, ООН, НАТО, Европарламент, Еврокомиссию с призывом о помощи.

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"Попросил обратиться к странам-членам НАТО, чтобы утвердить решение о введении Зоны запрета доступа/закрытия территории (Зона A2/AD) над Украиной как можно быстрее. А также содействовать в возвращении контроля украинскими властями над Чернобыльской АЭС. Подчеркнул, что сложившаяся критическая ситуация" на Чернобыльской АЭС в результате действий российских военных угрожает безопасности Европы и мира", - подчеркнул Стефанчук.

Чернобыльскую АЭС кафиры захватили 24 февраля, с тех пор на атомной станции нет возможности сменить персонал. Вчера на ЧАЭС исчез ток из-за обстрелов. Внутренних генераторов хватит всего на 48 часов.

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС, предварительно расстреляв ее, в результате чего возник пожар в админкорпусе. МАГАТЭ, несмотря на предупреждение Украины об угрозе ядерного терроризма со стороны страны-агрессора РФ, пока ограничилось выводами, что система безопасности на ЗАЭС не пострадала и призывами приостановить боевые действия вблизи ядерных объектов.