Из Ирпеня будут эвакуировать автобусами, выезд начнется в 11:00, - мэр

Эвакуация жителей г. Ирпеня Киевской области в сторону Киева продолжится в четверг.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители Ирпеня! Сегодня (10 марта) в 11:00 снова будет эвакуация автобусами от "Экомаркета" (ул. Соборная). Очень прошу вас максимально распространять эту информацию между соседями и знакомыми. Если имеете возможность, зайдите в соседние дома, подвалы и передайте людям, которые там есть, информацию об эвакуации", - написал Маркушин в своем телеграмм-канале.

Как сообщалось, в среду, 9 марта, был установлен режим тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по шести маршрутам, в том числе для эвакуации жителей Ирпеня. Вечером того же дня Национальная полиция сообщила об успешной эвакуации из Ирпеня и Ворзеля 3 тысяч человек, среди которых несколько сотен детей, пожилых людей и тяжелобольных украинцев.