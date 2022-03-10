Отремонтировать электроснабжение на ЧАЭС готово "Укрэнерго". Но нужен зеленый коридор

НЭК "Укрэнерго" ожидает безопасного коридора для восстановления линии электропитания Чернобыльской АЭС.

Об этом компания сообщила на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" ожидает безопасного коридора, который позволит восстановить линию, которая питает ЧАЭС", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что ремонтные бригады "Укрэнерго" готовы выполнить ремонт линии безотлагательно, несмотря на угрозы расстрела со стороны врага, и ожидают только разрешения.

Как сообщалось, в результате обстрелов и повреждения ВЛ 330кВ полностью обесточена ЧАЭС, которая в настоящее время обеспечивается э/э за счет дизель-генераторов. По данным ГИЯРУ, они рассчитаны на работу в течение 48 часов. По данным "Энергоатома", основная проблема, связанная с отсутствием электропитания, - это охлаждение отработанного ядерного топлива.

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