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Эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля. МЕСТА СБОРА

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Эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля. МЕСТА СБОРА
В четверг, 10 марта продлится эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля в Киев. Оккупанты пообещали прекратить огонь.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Адреса для эвакуации:

г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б

г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12

г. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А

г. Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная.

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Проведение эвакуации было подтверждено в Национальной полиции.

Полицейские напомнили гражданам о необходимости четко соблюдать инструкции правоохранителей, иметь с собой документы и вещи, сохранять спокойствие.

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