Эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля. МЕСТА СБОРА

В четверг, 10 марта продлится эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля в Киев. Оккупанты пообещали прекратить огонь.