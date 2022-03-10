Эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля. МЕСТА СБОРА
6 4484
В четверг, 10 марта продлится эвакуация из Бучи, Бородянки, Ирпеня и Гостомеля в Киев. Оккупанты пообещали прекратить огонь.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Адреса для эвакуации:
г. Ирпень, гостиница "Ирпень", ул. Соборная, 105Б
г. Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12
г. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А
г. Бородянка, Церковь, ул. Православная – ул. Центральная.
Проведение эвакуации было подтверждено в Национальной полиции.
Полицейские напомнили гражданам о необходимости четко соблюдать инструкции правоохранителей, иметь с собой документы и вещи, сохранять спокойствие.